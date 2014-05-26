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IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS

Unterzeichnung(en)

Betrag
325.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 325.000.000 €
Energie : 325.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2015 : 325.000.000 €
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16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Related public register
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von Iberdrola

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/06/2015
20130583
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 325 million
EUR 681 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments under the promoter's 2014-2015 business plan to reinforce, modernise and smarten electricity distribution networks throughout Spain.

The project aims at connecting new system users, installing smart meters and improving the quality and the reliability of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics, some project schemes fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required. However, none of the schemes is expected to require a full EIA. The impacts that can be typically expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction. Most of the project schemes relate to medium and low voltages and are therefore expected to have minimal impact or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Weitere Unterlagen
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von Iberdrola

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54960598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130583
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69279418
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130583
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
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21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
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Übersicht
IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Datenblätter
IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von Iberdrola

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von Iberdrola
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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