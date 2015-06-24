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REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
98.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 98.000.000 €
Verkehr : 98.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2015 : 98.000.000 €
Andere Links
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27/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONAL TRAINS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2015
20130570
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
REGION NORD-PAS DE CALAIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 98 million
EUR 197 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the purchase of new rolling stock (18) for the regional Nord-Pas-de-Calais rail network.

The new rolling stock will replace the existing rolling stock at the end of its economic life, and will also provide additional capacity for regional rail passenger services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Rolling stock manufacturing is outside the scope of application of both Annex I and Annex II of Directive 2012/92/EU on environmental impact assessment (EIA). During the appraisal, the Bank will check the compliance of the technical specifications of the rolling stock concerning noise and energy efficiency requirements in particular. Arrangements for the disposal of obsolete rolling stock and, if necessary, compliance with EU environmental legislation of the construction or refurbishment of maintenance depots will also be investigated.

The project is implemented by a contracting entity subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONAL TRAINS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61016762
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130570
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86344059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130570
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Andere Links
Übersicht
REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Datenblätter
REGION NORD PAS DE CALAIS - MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONAL TRAINS

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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