Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EDF GAVET HYDROPOWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 225.000.000 €
Energie : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2016 : 225.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EDF RENOUVEAU - GAVET HYDROPOWER - Bassin de l'Isère - Chute de Gavet sur la Romanche
Related public register
24/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDF GAVET HYDROPOWER
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EDF GAVET HYDROPOWER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2016
20130567
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDF RENOUVEAU - GAVET HYDROPOWER
Electricité de France
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises two major hydropower investments by EDF in France in the 2013-2018 period: (i) the "RenouvEau" investment programme for the modernisation of existing hydropower facilities to increase capacity and integrate information technology; and (ii) the 93MW Romanche-Gavet hydropower project consisting of the replacement of six surface plants by a single underground facility to be built and operated under a 60-year concession.

The development of hydropower supports national and European targets related to renewable energy production and thus contributes to climate change and security of energy supply objectives of the EU. The project is therefore eligible under Article 309 (c) common interest in energy (renewable energy) and also contributes to the environmental protection (tackling climate change). The project is in line with the Bank's priority objectives for energy sector lending in the EU related to renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns installations for hydroelectric energy production, which fall under II of Directive 85/337 EEC (as amended) leaving it to the national environmental authority the decision of whether or not an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) is required. The Bank will review the ESIAs, permits and environmental management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any effects on nature conservation sites.

The Promoter is a public undertaking and therefore is subject to EU Procurement rules. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Dir 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

None.

Weitere Unterlagen
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EDF RENOUVEAU - GAVET HYDROPOWER - Bassin de l'Isère - Chute de Gavet sur la Romanche
24/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDF GAVET HYDROPOWER
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EDF GAVET HYDROPOWER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - EDF RENOUVEAU - GAVET HYDROPOWER - Bassin de l'Isère - Chute de Gavet sur la Romanche
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51513247
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130567
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDF GAVET HYDROPOWER
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68078265
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130567
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EDF GAVET HYDROPOWER
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165110259
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130567
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EDF RENOUVEAU - GAVET HYDROPOWER - Bassin de l'Isère - Chute de Gavet sur la Romanche
Related public register
24/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDF GAVET HYDROPOWER
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EDF GAVET HYDROPOWER
Andere Links
Übersicht
EDF RENOUVEAU - GAVET HYDROPOWER
Datenblätter
EDF GAVET HYDROPOWER

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen