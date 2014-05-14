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EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/03/2016 : 15.000.000 €
17/12/2014 : 35.000.000 €
5/08/2016 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EGP- POWERCROP BIOMASS PROGRAMME - Russi Biomass Plant
Related public register
07/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2014
20130554
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CONSTRUCTION AND OPERATION OF TWO BIOMASS PLANTS
A company established to manage the agro-industrial conversion of former sugar refineries located in various Italian regions into biomass-based power plants.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 249 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the construction and operation of two similar wood-based biomass power plants located in two existing industrial sites (former sugar refineries) in Russi (Emilia Romagna Region) and Avezzano (Abruzzo Region). A biogas plant and two small PV installations are also included in the project.

The project will contribute to EU and national renewable energy objectives by developing the use of biomass. Therefore, it will contribute to the EU energy policies related to security of energy supply and environment, in particular tackling climate change. Moreover, it will indirectly support sustainable forestry activity in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The two schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC and were both screened in by the competent environmental authority which required that an EIA be carried out. The project will comply with the EU Directive on industrial emissions (2010/75/EU) and employ best available technology (BAT). Compliance of the project with the EIB environmental and social sustainability standards will be further assessed during the appraisal.

The Promoter is a 50/50 joint venture between a private company and the subsidiary of a state controlled utility. For the procurement of the project works it will follow the requirements of the EU Procurement Directive. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EGP- POWERCROP BIOMASS PROGRAMME - Russi Biomass Plant
07/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - EGP- POWERCROP BIOMASS PROGRAMME - Russi Biomass Plant
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55017012
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130554
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53297640
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130554
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131996517
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130554
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EGP- POWERCROP BIOMASS PROGRAMME - Russi Biomass Plant
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Übersicht
CONSTRUCTION AND OPERATION OF TWO BIOMASS PLANTS
Datenblätter
EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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