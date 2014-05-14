EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME

Übersicht
The operation concerns the construction and operation of two similar wood-based biomass power plants located in two existing industrial sites (former sugar refineries) in Russi (Emilia Romagna Region) and Avezzano (Abruzzo Region). A biogas plant and two small PV installations are also included in the project.
The project will contribute to EU and national renewable energy objectives by developing the use of biomass. Therefore, it will contribute to the EU energy policies related to security of energy supply and environment, in particular tackling climate change. Moreover, it will indirectly support sustainable forestry activity in Italy.
The two schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC and were both screened in by the competent environmental authority which required that an EIA be carried out. The project will comply with the EU Directive on industrial emissions (2010/75/EU) and employ best available technology (BAT). Compliance of the project with the EIB environmental and social sustainability standards will be further assessed during the appraisal.
The Promoter is a 50/50 joint venture between a private company and the subsidiary of a state controlled utility. For the procurement of the project works it will follow the requirements of the EU Procurement Directive. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.