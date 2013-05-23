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VW INNOVATIVE POWERTRAINS

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2014 : 500.000.000 €
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27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VW INNOVATIVE POWERTRAINS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2014
20130523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VW INNOVATIVE POWERTRAINS
VOLKSWAGEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1028 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s RDI activities in the fields of: (i) Battery powered electric vehicles, and (ii) Hybrid Vehicles, including plug-in hybrids, and natural gas vehicles and (iii) the further development of small conventional powertrains. The project’s activities are located at the promoter’s R&D centres, headquartered in Wolfsburg, Germany.

The objective of the promoter’s investments, which will be carried out in the period 2014-2018, is the development of innovative automotive technologies targeting the increase of fuel efficiency in motor vehicles, the reduction of CO2 emissions and of local pollutant emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VW INNOVATIVE POWERTRAINS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VW INNOVATIVE POWERTRAINS
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54271410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130523
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
VW INNOVATIVE POWERTRAINS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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