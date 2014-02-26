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SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/09/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
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26/02/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/08/2014
20130497
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
SOCIETE BRUXELLOISE DE GESTION DE L'EAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project involves a loan of up to EUR 100m to Société Bruxelloise de Gestion de l'Eau (SBGE) for (i) the comprehensive adaptation and modernization of the South Brussels Wastewater Treatment Plant, (ii) the construction of storm overflows and related wastewater infrastructure works, for a total project cost of up to EUR 200m covering investments to be carried out in the Brussels Region during the 2014-2021 period.

The project concerns a number of selected investments in SBGE's investment programme. These investments will help SBGE to ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation and more specifically with the EU Urban Waste Water
Treatment (UWWTJ).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet concerne des investissements visant à améliorer l’assainissement et l’évacuation des eaux pluviales dans la région de Bruxelles (1 million d’habitants). La mission d’instruction permettra de déterminer si certaines composantes du projet tombent sous les Annexes I ou II de la directive 2011/92/EC et si des études d’impact sur l’environnement sont requises. Le promoteur devrait soumettre les certificats (Formulaire A ou B) délivrés par les autorités compétentes sur les effets potentiels du projet sur des sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directives Habitats).

La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soit conclu suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.

Weitere Unterlagen
26/02/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
08/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
08/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50281820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130497
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
8 May 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52711808
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130497
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
8 May 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52705190
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130497
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159338561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130497
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT
Datenblätter
SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT

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