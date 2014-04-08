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SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Unterzeichnung(en)

Betrag
514.601.826,84 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 514.601.826,84 €
Energie : 514.601.826,84 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2014 : 128.650.456,71 €
14/10/2014 : 385.951.370,13 €
Andere Links
Related public register
16/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2014
20130494
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
SCOTIA GAS NETWORKS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 468 million (GBP 400 million)
EUR 1008 million (GBP 861 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments to upgrade Scotia Gas Network's gas distribution networks – 2014-17

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade the gas distribution networks in its concession areas. The investments subject to financing are focused on the replacement of metallic pipes by polyethylene pipes, which will permit a reduction in methane leaks, safety improvements and better management of peak demands, and new customer connections.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
16/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53688301
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130494
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95514333
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130494
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Andere Links
Übersicht
SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Datenblätter
SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen