Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CAPMEZZANINE FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 9.600.000 €
Dienstleistungen : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2014 : 1.200.000 €
20/12/2013 : 1.200.000 €
30/06/2014 : 4.800.000 €
20/12/2013 : 4.800.000 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2013
20130493
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAPMEZZANINE FUND II
CDG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 71 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of an equity participation of up to EUR 12m in CapMezzanine Fund II, a generalist private equity fund targeting growth capital investments in private sector companies primarily located in Morocco.

The proposed operation is expected to contribute risk capital funding to established, growth-oriented mid-market SMEs, principally located in Morocco, and potentially in neighbouring North African (Tunisia, Egypt) and West African countries (Senegal, Mauritania, Ivory Coast, Ghana and Mali). The Fund will target individual equity and/or quasi-equity investments between EUR 2-8m.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund will operate in accordance with an environmental policy developed by the fund manager in consultation with the fund's investors.

Not applicable (private sector operation)

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen