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NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.765.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 76.765.000 €
Bildung : 76.765.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2014 : 76.765.000 €
Andere Links
Related public register
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt 150 Millionen Euro teuren Ausbau der Universität in Maynooth

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2014
20130489
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 77 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capex development programme of the National University of Ireland, Maynooth, located in County Kildare.

The purpose of the project is to construct and refurbish teaching, research and supporting facilities of the National University of Ireland Maynooth (NUIM). The project will include construction of a new university library, an ICT teaching and research facility, a building for educational sciences and student accommodation and service buildings. The aims are to increase the quality of teaching, learning and academic research at the university by updating the facilities. The ultimate beneficiaries are the students and staff of the university as well as the eventual employers of the graduates and wider society in Ireland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the directive on Environmental Impact Assessment (EIA). An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impacts on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, genetically modified organisms (GMOs), biosafety hazards and waste management will also be checked.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57255049
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130489
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
223921920
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130489
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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