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SEA AEROPORTI DI MILANO III

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 140.000.000 €
Verkehr : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2014 : 70.000.000 €
11/12/2014 : 70.000.000 €
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01/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEA AEROPORTI DI MILANO III
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SEA AEROPORTI DI MILANO III
Zugehörige Pressemitteilungen
Verkehrsinfrastruktur in Italien: Die EIB stellt der SEA 140 Millionen Euro für die Modernisierung des Flughafens Mailand-Malpensa zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2014
20130486
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SEA AEROPORTI DI MILANO III
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 295 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the development and upgrading of several components at the Malpensa airport of Milan, including: a reconfiguration of the retail areas in two terminals, the upgrade of the buildings to meet new seismic standards, a new railway connection between terminals, the renewal of the runway drainage system, the upgrading of one runway's strips to make it compliant with ICAO’s safety recommendations, the enhancement of cargo facilities and the upgrade of the airport’s energy systems.

The project's objectives are to increase commercial revenues, improve the airport’s operational efficiency, enhance safety and security and increase capacity to handle freight.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEA AEROPORTI DI MILANO III
Datum der Veröffentlichung
1 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51715999
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130486
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SEA AEROPORTI DI MILANO III
Datum der Veröffentlichung
1 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52282846
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130486
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SEA AEROPORTI DI MILANO III
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
205783410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130486
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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