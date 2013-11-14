EVS - STANDARD (GFI)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project relates to financing EVS' RDI activities for development of next generation products and solutions. The Promoter is a highly innovative company and has achieved technological leadership for equipment managing the production of live events. The sustainability of such technological advantage requires continuous large scale investments to RDI. EVS has received numerous innovation awards for its products in recent years.
EIB financing aims at facilitating the financing of EVS' capital intensive RDI activities, among others the development activities on the XT Server product line as it is a key area of competitive advantage, innovation and future success for the company.
ICT RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Growth Finance Initiative (GFI) is a financing framework under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), the innovative risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments. More specifically, GFI aims at financing mid-cap (up to 3,000 full-time employees) companies with high growth potential and considerable investments in research, development and innovation (RDI).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.