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EVS - STANDARD (GFI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 12.000.000 €
Telekommunikation : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/11/2013 : 12.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Initiative zur Wachstumsfinanzierung: Belgisches Unternehmen EVS erhält erstes Darlehen aus Mitteln der neuen Finanzierungsinitiative, die von der EIB und der Europäischen Kommission eingerichtet wurde

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/11/2013
20130480
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EVS - STANDARD (GFI)
EVS Broadcast Equipment SA ("EVS") is a Belgian broadcast equipment supplier founded in 1994. The company is listed on the NYSE Euronext Brussels. EVS designs and manufactures digital electronic systems for the audio-visual sector, primarily to broadcasting companies. EVS' long term strategy has been to consolidate leadership in the broadcasting markets via continuous innovation of its technologically demanding products and services. Headquartered in Liège (Belgium), EVS has 463 employees. The group has 20 offices worldwide, and sells its branded products in more than 100 countries to over 1,000 clients, including the world's leading broadcasters.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 48 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to financing EVS' RDI activities for development of next generation products and solutions. The Promoter is a highly innovative company and has achieved technological leadership for equipment managing the production of live events. The sustainability of such technological advantage requires continuous large scale investments to RDI. EVS has received numerous innovation awards for its products in recent years.

EIB financing aims at facilitating the financing of EVS' capital intensive RDI activities, among others the development activities on the XT Server product line as it is a key area of competitive advantage, innovation and future success for the company.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

ICT RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Kommentar(e)

Growth Finance Initiative (GFI) is a financing framework under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), the innovative risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments. More specifically, GFI aims at financing mid-cap (up to 3,000 full-time employees) companies with high growth potential and considerable investments in research, development and innovation (RDI).

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Belgien: Initiative zur Wachstumsfinanzierung: Belgisches Unternehmen EVS erhält erstes Darlehen aus Mitteln der neuen Finanzierungsinitiative, die von der EIB und der Europäischen Kommission eingerichtet wurde

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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