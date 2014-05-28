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ERAMET R&D NEW MATERIALS

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 8.000.000 €
Frankreich : 72.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/10/2014 : 8.000.000 €
7/10/2014 : 72.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/10/2014
20130475
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERAMET R&D FRANCE
ERAMET
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 162 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s R&D activities in France (Trappes, Grenoble, Issoire) in the period 2014-2017 in the field of new materials and alloys and for the improvement of the energy efficiency and the environmental impact of the promoter’s extraction, metallurgic and transformation processes.

The project concerns the promoter’s RDI activities: (i) in the field of metal and powder analysis, characterisation and properties evaluation; (ii) for the development of new materials and alloys also for critical applications; (iii) for the improvement of energy efficiency and environmental impact of extraction and transformation processes. The promoter’s R&D includes mainly applied research, but also some fundamental research activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
06/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D NEW MATERIALS
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55529766
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130475
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86323447
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130475
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Andere Links
Übersicht
ERAMET R&D FRANCE
Datenblätter
ERAMET R&D NEW MATERIALS

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen