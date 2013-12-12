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TRENTO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 70.000.000 €
Bildung : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/04/2014 : 70.000.000 €
Andere Links
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15/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENTO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2014
20130458
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRENTO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns research, teaching and support facilities, as well as expenses for R&D activities carried out by the University.

The purpose of the project is to construct, refurbish and equip teaching, research and support facilities as well as to construct a new library for the Università degli Studi di Trento. The aims are to increase the quality of teaching, learning and academic research at the university, and also to improve the environmental characteristics of the facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation
(Dir. 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
15/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENTO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENTO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50061732
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130458
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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15/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENTO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH
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Datenblätter
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen