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DZ BANK RISK SHARING

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 125.000.000 €
Energie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2015 : 125.000.000 €
Andere Links
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27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DZ BANK RISK SHARING
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DZ BANK RISK SHARING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2015
20130441
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DZ BANK RISK SHARING
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Indirect risk sharing instrument to be used to cover up to 50% of the credit risk associated with a portfolio of loans outstanding on DZ Bank AG (DZ) balance sheet. With the resources made available by the guarantee, DZ will undertake to grant new loans to eligible renewable energy projects. The new loans will not be covered by the risk sharing instrument.

This operation will be set up as a risk sharing instrument covering a portfolio of renewable energy assets. The instrument is designed to facilitate the intermediary to undertake new projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-sector multi-scheme operation. All of the schemes are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (as defined under Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC), then the Bank would require the financial intermediary and the final beneficiary to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed in the national law.

The Bank will require the financial intermediary to ensure that contracts for the implementation of the schemes have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DZ BANK RISK SHARING
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DZ BANK RISK SHARING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DZ BANK RISK SHARING
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52451105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130441
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DZ BANK RISK SHARING
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129418137
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130441
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DZ BANK RISK SHARING
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DZ BANK RISK SHARING
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen