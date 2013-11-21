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RAAHE CHP PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 60.000.000 €
Energie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/03/2014 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAAHE CHP PLANT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/03/2014
20130436
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHP PLANT
Confidential
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 140 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of a new industrial CHP plant in Finland.

The project consists of a new Combined Heat and Power (CHP) unit to be constructed at an industrial site in Finland. The project involves replacement of one existing boiler and includes also the installation of a new steam turbine and generator.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU) and the EIA was not requested by the competent authority. The plant will be located on a brown field site within the boundaries of existing facility. The investment will enable integration of the CHP plant with industrial operations with increased efficiency of heat and power generation.

The promoter is not a contracting authority as defined by the Directive 2004/17/EC. The main purpose of the project is to provide electricity to satisfy promoter’s internal needs and the project implementation is not bound to follow the Finnish and EU regulations on public procurement.

Weitere Unterlagen
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAAHE CHP PLANT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAAHE CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
12 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50593630
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130436
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85638045
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130436
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAAHE CHP PLANT
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT
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CHP PLANT
Datenblätter
RAAHE CHP PLANT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen