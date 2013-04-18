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OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.068.530,2 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 36.068.530,2 €
Stadtentwicklung : 36.068.530,2 €
Unterzeichnungsdatum
12/09/2014 : 36.068.530,2 €
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12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB fördert erneut Stadtentwicklung in Ostrava

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/09/2014
20130418
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
STATUTARNI MESTO OSTRAVA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 1000 million (EUR 36 million)
CZK 2000 million (EUR 73 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A multi-sector framework facility for financing investment schemes within the Ostrava City Investment Programme.

The proposed multi-sector Framework Loan will be the second loan with the City of Ostrava for the financing of municipal investments. At this stage of appraisal, the investments are expected to be in the fields of public infrastructure (roads, public transport, pedestrian/green spaces, etc.), cultural facilities and heritage, health, social and sports facilities, and environmental improvement and protection measures. Given that part of the schemes will probably be complemented by EU grant support in the 2014-2020 programming period, it can be expected that the loan will both facilitate and accelerate the implementation of EU supported investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The selected municipal investment schemes will be based on comprehensive urban development and regeneration strategies and plans. Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC. The status of any environmental studies and public consultations related to planned investments will be reviewed. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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Tschechische Republik: EIB fördert erneut Stadtentwicklung in Ostrava

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52033277
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130418
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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