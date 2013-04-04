PTA BANK - CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The programme is dedicated to SMEs and Mid-caps in PTA Bank's Member States. It constitutes of a credit line to the Eastern and Southern African Trade and Development Bank headquartered in Bujumbura, with regional offices in Nairobi, Harare and Mauritius – commonly known as the Preferential Trade Agreement (PTA) Bank, a regional development financial institution (DFI) – for on-lending to final private sector entities in EIB eligible PTA Member States. The loan will mainly finance investments in agribusiness, energy, manufacturing and service sectors.
The line of credit is intended to support the availability of term finance to small and medium-sized enterprises and mid-cap companies operating in the private sector.
PTA Bank will ensure that projects financed comply, as a minimum, with the environmental standards of PTA Bank’s Member States. In order to further mitigate potential Environmental and Social risks, the side-letter to the financial contract will include conditions pertinent for this promoter and region in line with requirements under EU Directives.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. However, the operation will be limited to private sector entities only, implying that there are no public procurement related concerns at the outset.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.