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TRAMWAY DE PARIS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
152.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 152.000.000 €
Verkehr : 152.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2014 : 24.000.000 €
17/07/2014 : 128.000.000 €
Andere Links
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12/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TRAMWAY DE PARIS III
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22/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DE PARIS III
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DE PARIS III
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Straßenbahn Paris - EIB unterstützt Ausbau der Linie T3 mit 128 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/07/2014
20130394
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRAMWAY DE PARIS III
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE
VILLE DE PARIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet porte sur l’extension du tramway T3 de Paris entre la Porte de la Chapelle et la Porte d’Asnières sur une longueur de 4,3 km. Le prolongement comporte 8 nouvelles stations. 13 rames supplémentaires seront nécessaires pour l’exploitation de cette extension, dont 6 pour le renfort du service sur le tronçon existant entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). Il répond ainsi à ses objectifs et à une démarche de développement durable en améliorant la qualité de service du transport collectif, augmentant ainsi son attractivité afin de favoriser les modes alternatif à l’automobile et le transfert modal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. D'après la législation française, le projet est soumis à une procédure d’évaluation d'impact environnemental. Le projet a été formellement approuvé (Déclaration de Projet) par le Conseil Municipal de la Ville de Paris le 18 décembre 2013. Une analyse détaillée des aspects environnementaux sera entreprise au cours de l’instruction du projet.

La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (Directive 2004/17/CE, Directive 2004/18/CE et Directive 2007/66/CW) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

Weitere Unterlagen
12/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TRAMWAY DE PARIS III
22/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DE PARIS III
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DE PARIS III
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - TRAMWAY DE PARIS III
Datum der Veröffentlichung
12 May 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50949107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130394
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DE PARIS III
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53799842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130394
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DE PARIS III
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130577072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130394
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
TRAMWAY DE PARIS III
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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