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WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
114.455.762,87 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 114.455.762,87 €
Dienstleistungen : 17.168.364,43 €
Verkehr : 97.287.398,44 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2018 : 17.168.364,43 €
21/06/2018 : 97.287.398,44 €
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2018
20130393
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
WEST YORKSHIRE COMBINED AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 100 million (EUR 128 million)
GBP 293 million (EUR 374 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an integrated package of road bypass, highway improvement and urban public transport schemes in West Yorkshire and York.

The project will contribute to developing a high quality, fully integrated, network of public transport links that will be a credible alternative to the car and providing good connectivity for local businesses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of a framework loan of multiple schemes that may be classes of development that fall under either Annex I or II of the EIA Directive 2011/92/EU. Whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (Directive 2001/EC/EC) or whether the schemes impact an area forming part of the Natura 2000 network will be appraised. It is a requirement that all schemes are to be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurement and contract strategy for the project and individual schemes will be determined.

Weitere Unterlagen
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57257048
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130393
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
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WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
Datenblätter
WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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