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ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 300.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/12/2013 : 110.000.000 €
16/05/2014 : 190.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
Related public register
08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB unterstützt Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums mit 300 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/12/2013
20130389
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
ROMANIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 4320 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support afforestation, forest rehabilitation, improved forest management, increased use of renewable energy, energy efficiency and small-scale rural and agricultural infrastructure. Specific, long-term environmentally-orientated RDP measures will be included. The operation will target selected elements of 8 Rural Development Programme measures from Axes 1, 2 and 3 plus Technical Assistance.

The project will generate economic benefits in terms of employment, rural development and support to SMEs. The project will contribute to EU policy objectives in the fields of climate change, biodiversity protection and soil management. As the schemes are spread out in the country, the project will also support development in less-developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Certain project activities may require an EIA if deemed necessary by the competent authority, in accordance with Annex II of EIA Directive (85/337/EEC). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 92/43/EEC / Birds Directive 79/409/EEC), the Bank will require the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law and to complete Forms A or B as appropriate.

The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures complying with directive 2004/18/EG.

Kommentar(e)

Romania’s current RDP, which has been developed in close co-operation with DG AGRI, is the country’s first full RDP as an EU Member State. It is a tool which lays foundations for structural modernisation and development of the country’s agriculture and forestry sectors. By supporting the government’s national contribution to these selected environmentally-orientated measures, this project will help to ensure timely implementation, directly contributing to successful long-term viability of the selected components of this important programme.

Weitere Unterlagen
22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB unterstützt Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums mit 300 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50098798
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130389
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74917950
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130389
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
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Übersicht
ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
Datenblätter
ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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