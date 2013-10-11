ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project will support afforestation, forest rehabilitation, improved forest management, increased use of renewable energy, energy efficiency and small-scale rural and agricultural infrastructure. Specific, long-term environmentally-orientated RDP measures will be included. The operation will target selected elements of 8 Rural Development Programme measures from Axes 1, 2 and 3 plus Technical Assistance.
The project will generate economic benefits in terms of employment, rural development and support to SMEs. The project will contribute to EU policy objectives in the fields of climate change, biodiversity protection and soil management. As the schemes are spread out in the country, the project will also support development in less-developed regions.
Certain project activities may require an EIA if deemed necessary by the competent authority, in accordance with Annex II of EIA Directive (85/337/EEC). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 92/43/EEC / Birds Directive 79/409/EEC), the Bank will require the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law and to complete Forms A or B as appropriate.
The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures complying with directive 2004/18/EG.
Romania’s current RDP, which has been developed in close co-operation with DG AGRI, is the country’s first full RDP as an EU Member State. It is a tool which lays foundations for structural modernisation and development of the country’s agriculture and forestry sectors. By supporting the government’s national contribution to these selected environmentally-orientated measures, this project will help to ensure timely implementation, directly contributing to successful long-term viability of the selected components of this important programme.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.