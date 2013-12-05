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NORDEX WINDPOWER RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/04/2014 : 100.000.000 €
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Related public register
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORDEX WINDPOWER RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Windenergie effizient ausbauen: Nordex erhält Forschungsdarlehen der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/04/2014
20130386
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORDEX WINDPOWER RDI
NORDEX SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 248 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of Nordex' RDI programme between 2014 and 2017.

The project comprises the promoter’s investments in research, development and innovation (RDI) in the field of on-shore wind energy. The project’s main goals are to improve the competitiveness of the promoter’s on-shore wind turbines by increasing their efficiency as well as reducing total lifetime cost, to develop smart and differentiating features and to design efficient engineering operations. The RDI activities will be carried out in the promoter’s R&D centre located in Rostock (Germany) and in cooperation with suppliers and research institutes in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. In the light of this the project is not expected to require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. The Bank’s services will investigate the details during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORDEX WINDPOWER RDI
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Windenergie effizient ausbauen: Nordex erhält Forschungsdarlehen der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORDEX WINDPOWER RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50227844
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130386
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83777531
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130386
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORDEX WINDPOWER RDI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
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Übersicht
NORDEX WINDPOWER RDI
Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Windenergie effizient ausbauen: Nordex erhält Forschungsdarlehen der EIB

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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