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CEZ DISTRIBUTION NETWORK III

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
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22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Kletne
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Fifejdy
Related public register
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2014
20130371
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
CEZ DISTRIBUCE AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 583 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in the Czech Republic.

Competitive and Secure Energy (incl. TEN-E)
Economic and Social Cohesion (transversal)

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project schemes fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The vast majority of the project schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.

Weitere Unterlagen
22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Kletne
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Fifejdy
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50230167
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130371
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Kletne
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219903
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130371
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Fifejdy
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222739
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130371
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76019855
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130371
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Kletne
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Datenblätter
CEZ DISTRIBUTION NETWORK III

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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