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IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/02/2014 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/02/2014
20130338
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to fund small and medium-scale capital investments in renewable energy and energy efficiency in India

The operation consists of a framework loan for the support of small to medium sized renewable energy and energy efficiency investments in India. The final project pipeline is expected to consist of small run-of-the-river hydropower plants, biomass, solar and wind power plants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will focus on small or medium sized projects with in principle limited environmental and social impacts. The experience, procedures and capacity of the borrower to check eligibility, perform due diligence and monitor projects following EIB’s environmental and social policy and standards will be appraised. Ex-ante approval of allocations by the Bank may be required if deemed necessary. Large investment schemes will be subject in all cases to ex-ante environmental and social due diligence by the EIB.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50147262
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130338
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88026899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130338
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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