Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EL SHABAB POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
205.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 205.000.000 €
Energie : 205.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/02/2014 : 205.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL SHABAB POWER PLANT
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL SHABAB POWER PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB-Darlehen von 205 Mio EUR für neues Vorhaben im Energiesektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/02/2014
20130298
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EL SHABAB POWER PLANT
EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY (EEHC)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 205 million
EUR 413 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Conversion of existing Open Cycle Gas Turbine power plant to Combined Cycle Gas Turbine power plant in El Shabab, increasing generating capacity from 1000MW to 1500MW.

The project employs modern, commercially proven, combined-cycle power generation technology to increase the output and fuel efficiency of an existing power plant project. It is expected to contribute to meeting the increasing electricity demand at a competitive cost, with relatively low environmental impact.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size and technical characteristics, the project is not required to follow an EIA procedure; however, the EIA for the existing open-cycle power plant, carried out in 2010, will be reviewed during appraisal and any significant gaps in the previous assessment, as well as any social or environmental concerns raised by the conversion to combined-cycle operation, will be required to be addressed by the promoter to the Bank's satisfaction.

The project will be required to be procured according to the Banks Guide to Procurement. The procurement process is ongoing.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL SHABAB POWER PLANT
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL SHABAB POWER PLANT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB-Darlehen von 205 Mio EUR für neues Vorhaben im Energiesektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL SHABAB POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49477446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130298
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EL SHABAB POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136084676
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130298
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL SHABAB POWER PLANT
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL SHABAB POWER PLANT
Andere Links
Übersicht
EL SHABAB POWER PLANT
Datenblätter
EL SHABAB POWER PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB-Darlehen von 205 Mio EUR für neues Vorhaben im Energiesektor

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB-Darlehen von 205 Mio EUR für neues Vorhaben im Energiesektor
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL SHABAB POWER PLANT
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL SHABAB POWER PLANT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen