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VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 350.000.000 €
Telekommunikation : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2014 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2014
20130281
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VODAFONE DEUTSCHLAND BROADBAND NETWORK
VODAFONE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in the expansion and upgrade of the German mobile network.

The objective is to improve the customer experience in terms of voice quality, coverage of 3G and 4G broadband service through new radio access nodes and high-capacity transmission systems. The project will take place in Germany during 2014-2015.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and operational support systems (OSS)) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operational measures.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector nor having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56626216
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130281
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67663238
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130281
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Andere Links
Übersicht
VODAFONE DEUTSCHLAND BROADBAND NETWORK
Datenblätter
VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen