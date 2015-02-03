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RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Benin : 18.000.000 €
Energie : 18.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/02/2015 : 18.000.000 €
Andere Links
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11/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
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11/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN - Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/02/2015
20130279
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 18 millions
EUR 65 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet porte sur l'amélioration et l'extension des réseaux de distribution d'électricité, ainsi que sur la mise en place de programmes d'électrification pour les populations qui ne sont pas desservies par le réseau ou qui disposent de raccordements irréguliers. Le projet est situé sur la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Afiantique, qui se situent à proximité de Cotonou, la capitale économique du pays.

Le projet vise essentiellement à accroitre le taux d'électrification dans le département de l'Atlantique DE 37% (2013) à 58% (2017), avec notamment 34 000 nouvelles connections, dont 9 000 en milieu rural.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le transport 63 kV de ce programme sera mis en oeuvre au moyen de câbles souterrains, un aménagement qui ne requerrait pas d'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au titre de la directive 2011/92/UE s'il était situé dans l'UE. Concernant les lignes de transport et sous-stations 15 kV et 20 kV, les incidences sont moindres que pour le réseau 63 kV et une EIE n'est normalement pas exigée pour les lignes et les sous-stations prises individuellement. Le promoteur et l'Agence française de developpement (AFD) ont toutefois jugé qu'une EIE était appropriée pour ce vaste programme. Cette évaluation a été établie par le promoteur, sur les instructions de l'AFD.

Le promoteur sera tenu de réaliser le projet conformément aux règles et procédures de l'AFD en matière de passation des marchés et dans le respect des exigences et normes convenues entra la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets au titre de l'initiative de délégation réciproque (opérations hors de l'UE), comme le prévoit le Guide de la BEI pour la passation des marchés.

Weitere Unterlagen
11/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
11/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN - Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57251538
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130279
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN - Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64266811
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130279
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
195902245
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130279
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
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Andere Links
Übersicht
RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
Datenblätter
RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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