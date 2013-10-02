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MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: 200 Mio EUR für die Modernisierung der Telekommunikationsnetze

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2013
20130276
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TELECOMMUNICATION NETWORK DEVELOPMENT IN HUNGARY
Private Company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading and development of the Promoter's fixed and mobile networks in Hungary during the 2014-2016 period and other related capex.

Knowledge Economy 100 %
Economic and Social Cohesion (transversal) 100 %
Telecommunications 100 %

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In principle the project will not require Environmental Impact Assessment as telecommunication projects are not specifically mentioned in the annexes of the Directive 2011/92/EU. It will however be assessed whether authorities require EIAs and the authorisations necessary for possible installations in Natura 2000 areas. The main expected impact is from the mobile network component with potential health risks of electromagnetic radiation to be mitigated by industry best practice and the respect of EU legislation.

The promoter is a private company not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
24/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: 200 Mio EUR für die Modernisierung der Telekommunikationsnetze

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49991072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130276
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79844978
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130276
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
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Übersicht
TELECOMMUNICATION NETWORK DEVELOPMENT IN HUNGARY
Datenblätter
MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: 200 Mio EUR für die Modernisierung der Telekommunikationsnetze

Aktuelles und Storys

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Ungarn: 200 Mio EUR für die Modernisierung der Telekommunikationsnetze
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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