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BPE PORTUGAL LOAN FOR SMES & MIDCAPS I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2013 : 100.000.000 €
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Portugal: EIB und Banco Popular Portugal unterstützen KMU und Midcap-Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2013
20130252
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BPE PORTUGAL LOAN FOR SMES & MIDCAPS I
BANCO POPULAR PORTUGAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for financing small and medium-sized projects carried out primarily by SME. A portion of the loan could be allocated to projects promoted by mid-caps companies

The proposed EIB loan would promote medium and long-term lending for capital investment, and would contribute to strenghten the productivity and competitiveness of SMEs. The vast majority of projects are expected to concern convergence areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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