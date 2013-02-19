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LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES

Unterzeichnung(en)

Betrag
185.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 185.000.000 €
Bildung : 185.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2013 : 185.000.000 €
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28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Europa und die Region Poitou-Charentes mobilisieren sich gemeinsam für die berufliche Aus- und Weiterbildung der jungen Menschen in der Region

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2013
20130219
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES
REGION POITOU-CHARENTES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 185 million
EUR 407 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of a multi-year investment plan to benefit training, education, research and higher education in the Poitou-Charentes region . The plan concerns a large number of construction, rehabilitation, and modernisation operations (e.g. safety standards, accessibility, energy efficiency) of schools, training or apprenticeship centres, or research and higher education facilities.

The aim of the project is to improve education infrastructure and to increase energy efficiency of education buildings in the Poitou-Charentes region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes new buildings, extensions and renovations of educational buildings (including existing senior secondary schools). . The Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the Community directives on procurement (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Regulation 1874/2004). The procedures will be analysed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Europa und die Region Poitou-Charentes mobilisieren sich gemeinsam für die berufliche Aus- und Weiterbildung der jungen Menschen in der Region

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48745839
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130219
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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