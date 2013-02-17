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SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 90.000.000 €
Stadtentwicklung : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2013 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2013
20130217
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
LAND BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 180 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance a regional programme comprising noise prevention measures in existing buildings (high efficiency glazing and insulation of walls and roofs) to protect the population in the designated areas against noise from the new Berlin-Brandenburg airport.

The protection zones around the new Berlin-Brandenburg International airport are located in the phasing-out region. The implementation of the project will improve the urban fabric in the neighbourhood of the airport with the prime objective of noise reduction within the individual buildings. Secondary energy efficiency gains are also expected.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall either under Annex I or II of the EIA Directive. Furthermore, it will not have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. The project is expected to bring an overall positive environmental impact through reducing annoyance caused by noise pollution.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50070027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130217
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168687466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130217
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
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Datenblätter
SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen