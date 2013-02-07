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BREMBO SPA R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 55.000.000 €
Industrie : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2013 : 55.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREMBO SPA R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BREMBO SPA R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20130207
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BREMBO SPA R&D
BREMBO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 116 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Brembo's Research and Development activities.

The project comprises the promoter’s investments in research, development and innovation in the field of high performance braking systems. The project aims at developing new and better performing brakes, with reduced weight for positive contribution to the emissions, reduced emission of particulate in the atmosphere, improved quality and thus safety of vehicles as well as better integration with modern hybrid / electric vehicles and inside ITS (Intelligent Transport Systems) architectures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, which represents part of the promoter’s on-going R&D activities, will be carried out in existing facilities already authorised that will not change the scope due to the project; as such, no Environmental Impact Assessment (EIA) is required as per directive 2011/92/EU. The environmental details will be discussed during the appraisal with particular attention to the expected improvements in terms of environmental performance of the final products developed as a consequence of the financed project.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREMBO SPA R&D
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BREMBO SPA R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREMBO SPA R&D
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48288181
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130207
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BREMBO SPA R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77528116
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130207
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREMBO SPA R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BREMBO SPA R&D
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Datenblätter
BREMBO SPA R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen