Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
Construction and maintenance of a new hospital building for children and young people in Edinburgh, Scotland (UK). The Project will be procured under the Scottish Non Profit Distributing (NPD) model.
The project is to design, build, finance and maintain a new facility to provide services from the Royal Hospital for Sick Children, Child and Adolescent Mental Health Service and the Department of Clinical Neurosciences in a single building adjoining the Royal Infirmary of Edinburgh at Little France, Edinburgh, Scotland (UK). The delivery of clinical services will be the responsibility of the health authority, as will catering and retail services.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the Project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the Project is to improve the care of patients of all ages receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.
The Project is being procured using the competitive dialogue process for Public Private Partnerships (PPPs), which was launched with publication in the Official Journal of the European Union in December 2012. Three bidders passed the pre-qualification stage and were invited to participate in dialogue in March 2013. Final tenders are due in January 2014 and the Board will announce the Preferred Bidder in March 2014. The Bank requires the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.