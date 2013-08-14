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THE ROYAL HOSPITAL FOR SICK CHILDREN

Unterzeichnung(en)

Betrag
112.072.090,61 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 112.072.090,61 €
Gesundheit : 112.072.090,61 €
Unterzeichnungsdatum
13/02/2015 : 14.205.921,44 €
13/02/2015 : 97.866.169,17 €
Andere Links
Related public register
08/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDINBURGH HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - THE ROYAL HOSPITAL FOR SICK CHILDREN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/02/2015
20130200
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDINBURGH HOSPITAL FOR SICK CHILDREN AND CLINICAL NEUROSCIENCES
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 83 million (EUR 98 million)
GBP 198 million (EUR 232 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and maintenance of a new hospital building for children and young people in Edinburgh, Scotland (UK). The Project will be procured under the Scottish Non Profit Distributing (NPD) model.

The project is to design, build, finance and maintain a new facility to provide services from the Royal Hospital for Sick Children, Child and Adolescent Mental Health Service and the Department of Clinical Neurosciences in a single building adjoining the Royal Infirmary of Edinburgh at Little France, Edinburgh, Scotland (UK). The delivery of clinical services will be the responsibility of the health authority, as will catering and retail services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the Project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the Project is to improve the care of patients of all ages receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.

The Project is being procured using the competitive dialogue process for Public Private Partnerships (PPPs), which was launched with publication in the Official Journal of the European Union in December 2012. Three bidders passed the pre-qualification stage and were invited to participate in dialogue in March 2013. Final tenders are due in January 2014 and the Board will announce the Preferred Bidder in March 2014. The Bank requires the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
08/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDINBURGH HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - THE ROYAL HOSPITAL FOR SICK CHILDREN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDINBURGH HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49093426
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130200
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - THE ROYAL HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238975530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130200
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDINBURGH HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - THE ROYAL HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
Andere Links
Übersicht
EDINBURGH HOSPITAL FOR SICK CHILDREN AND CLINICAL NEUROSCIENCES
Datenblätter
THE ROYAL HOSPITAL FOR SICK CHILDREN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen