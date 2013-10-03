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PPC DISTRIBUTION VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
415.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 415.000.000 €
Energie : 415.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/09/2014 : 180.000.000 €
11/03/2014 : 235.000.000 €
Andere Links
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11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPC DISTRIBUTION VI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VI
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Ausbau des Stromnetzes in Griechenland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/03/2014
20130193
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PPC DISTRIBUTION VI
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 415 million
EUR 838 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a three year investment programme aimed at modernising and reinforcing the electricity distribution networks of peninsular and insular Greece. It comprises a large number of electricity distribution schemes ranging from low voltage up to 150 kV.

The purpose of the project is to improve network safety and reliability, connect new system users and initiate the installation of smart meters throughout the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The characteristics and voltage range of the Project schemes are such that they are listed neither under Annex I nor Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. The environmental impacts of the Project are expected to be modest and, in most cases, limited to disturbance during construction.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPC DISTRIBUTION VI
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VI
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EIB unterstützt Ausbau des Stromnetzes in Griechenland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPC DISTRIBUTION VI
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49815169
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VI
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88266389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPC DISTRIBUTION VI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VI
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen