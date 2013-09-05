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SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 200.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2013
20130185
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
Sächsische Aufbaubank
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 626 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework Loan to support public municipal infrastructure focusing on urban renewal and regeneration of the city centres, including cultural heritage, housing and energy efficiency.

The EIB loan, implementation planned for the 2013-2017 period, will complement the EU- and national grant programmes carried out by Sächsische Aufbaubank (SAB) and dedicated to public beneficiaries in Saxony, which is classified as a Convergence region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes should have an overall positive impact on the environment in the urban areas. However, some of the schemes may fall under Annex II of the 2011/92/EU Directive and thus might be subject to an environmental assessment. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. All schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

In case of public beneficiaries, the Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48692307
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130185
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168392264
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130185
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
Andere Links
Übersicht
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN
Datenblätter
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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