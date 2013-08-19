Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2013
20130181
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
EESTI ENERGIA AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme aiming at reinforcing and modernising the electricity distribution network in Estonia by connecting new supply points, improving overall reliability and safety, as well as introducing smart meter infrastructure.

The project will promote the modernisation and the development of the electricity distribution infrastructures in Estonia. The project will enable Eesti Energia to maintain the network’s ability to supply the existing demand, to connect new system users, to improve the quality and the reliability of supply, and to reduce network losses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment programme includes schemes which fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49184274
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130181
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75478635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130181
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Andere Links
Übersicht
EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datenblätter
EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen