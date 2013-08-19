EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Übersicht
Investment programme aiming at reinforcing and modernising the electricity distribution network in Estonia by connecting new supply points, improving overall reliability and safety, as well as introducing smart meter infrastructure.
The project will promote the modernisation and the development of the electricity distribution infrastructures in Estonia. The project will enable Eesti Energia to maintain the network’s ability to supply the existing demand, to connect new system users, to improve the quality and the reliability of supply, and to reduce network losses.
The investment programme includes schemes which fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.
The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.