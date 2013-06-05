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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 65.000.000 €
Energie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2013 : 65.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: SNAM: EIB-Darlehen von insgesamt 365 Mio Euro für Investitionen von ITALGAS und SNAM RETE GAS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2013
20130179
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Italy’s main gas transmission company and the largest listed regulated utility in Europe.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 165 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the connection of a newly constructed gas transmission pipeline between Zimella and Cervignano d'Adda to around 65 existing large consumers and off-takers in northern Italy (overall length of connections is some 80 km) as well as the removal of old pipeline sections over a total length of around 188 km and the replacement of 4 gas turbines at the Messina compressor station, in order to reduce pollution to ambient air.

Replacement of gas transmission pipelines and related facilities is necessary to maintain and improve service and safety standards in the Italian gas network, and to provide for changes in gas demand and flow patterns in the end-consumer markets. The financing of this project would thus contribute to the security of regional energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. Furthermore, increasing penetration of gas in all sectors will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Community objectives of rational use of energy and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The pipeline components of the project have been subject to an environmental impact assessment that was approved by the competent authority in 2011. The replacement of the Messina compression turbines, within the existing compressor station and without changes in size, did not require an Environmental Impact Assessment (EIA), but a new industrial emission license, which has been granted.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC and its amendments for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: SNAM: EIB-Darlehen von insgesamt 365 Mio Euro für Investitionen von ITALGAS und SNAM RETE GAS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48474253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130179
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222372
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130179
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123168747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130179
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
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RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Datenblätter
SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: SNAM: EIB-Darlehen von insgesamt 365 Mio Euro für Investitionen von ITALGAS und SNAM RETE GAS

Aktuelles und Storys

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Italien: SNAM: EIB-Darlehen von insgesamt 365 Mio Euro für Investitionen von ITALGAS und SNAM RETE GAS
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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