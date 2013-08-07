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EVN ELECTRICITY NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2013 : 150.000.000 €
Andere Links
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EVN ELECTRICITY NETWORKS
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EVN ELECTRICITY NETWORKS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2013
20130177
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EVN ELECTRICITY NETWORKS
EVN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Selected investments covering the extension of electricity networks in Lower Austria during 2013-2016.

The project will promote the modernization and the development of electricity distribution networks in Lower Austria. It will enable the promoter to maintain/improve the current levels of network reliability and safety, to cater for demand growth and will assist the integration of renewable distributed generators. The project is therefore eligible under article 309 of the Treaty point c) Common Interest. The financing of the project would contribute to the EIB’s lending priority policy on security and diversification of internal supply and development of renewable energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

One part of the project covers the construction and the enhancement of high voltage lines and substations to connect new wind power stations. Another part of the project will concern the implementation of medium and low voltage schemes. The project is expected to have minimum environmental impacts. If environmental impact assessments are required, such studies shall be carried out in compliance with the relevant EU and national environmental legislation and mitigating measures need to be implemented as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EVN ELECTRICITY NETWORKS
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EVN ELECTRICITY NETWORKS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EVN ELECTRICITY NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49646526
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EVN ELECTRICITY NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75472211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EVN ELECTRICITY NETWORKS
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EVN ELECTRICITY NETWORKS
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Datenblätter
EVN ELECTRICITY NETWORKS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen