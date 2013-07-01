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URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2013 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/11/2013
20130167
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
STADTWERKE MAINZ AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 113 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of a tram line by 9.2 km from Mainz Central Station to Mainz Lerchenberg and acquisition of additional trams.

The project will increase the efficiency and quality of public transport services in Mainz and thereby support sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

While Tramway rolling stock is not included in annexes 1 or 2 of the EU EIA directive tramway infrastructure projects fall under Annex II of the directive, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the Competent Authority. An EIA was carried out in the context of the building permit procedure. It was subject to broad public consultation. Its approval is still pending and will likely be granted in summer this year. Compliance with relevant environmental legislation (including Habitat directive - 92/43/EEC, EIA directive - 85/337/EEC and SEA directive – 2001/42/EEC) will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49031657
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130167
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
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URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
Datenblätter
URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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