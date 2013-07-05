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PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.661.315,6 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 23.661.315,6 €
Stadtentwicklung : 23.661.315,6 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2014 : 23.661.315,6 €
Andere Links
Related public register
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt Vorhaben für städtische Infrastruktur in Pilsen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2014
20130144
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
MESTO PLZEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 1000 million (EUR 39 million)
CZK 2000 million (EUR 78 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-sector investment programme aimed at improving urban infrastructure.

The proposed Framework Loan will be the third loan with the City of Plzen for the financing of priority municipal investments. The investments are expected to be in the fields of public infrastructure (roads, public transport, pedestrian and green spaces, etc.), cultural facilities and heritage, health, social facilities and environmental improvement and protection measures
Part of the schemes will probably be complemented by EU grant support in the 2014-2020 programming period. The loan will thus both facilitate and accelerate the implementation of EU supported investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Selected schemes will be based on comprehensive urban development and regeneration strategies and plans. The question of the project (i) falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC and/or (ii) falling under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU will be further examined during appraisal.
Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt Vorhaben für städtische Infrastruktur in Pilsen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50236404
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130144
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226554709
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130144
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
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Übersicht
PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Datenblätter
PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt Vorhaben für städtische Infrastruktur in Pilsen

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen