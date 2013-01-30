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ITALGAS DISTRIBUZIONE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2013 : 300.000.000 €
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS DISTRIBUZIONE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: SNAM: EIB-Darlehen von insgesamt 365 Mio Euro für Investitionen von ITALGAS und SNAM RETE GAS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2013
20130130
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALGAS DISTRIBUZIONE II
ITALGAS SOCIETA ITALIANA PER IL GAS SPA
SNAM SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 625 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and upgrading of the Promoter's gas distribution networks in Southern Italy (Puglia, Calabria and Sicily), replacement of cast iron pipes in Rome, Naples and Venice, upgrading and replacement of meters principally by smart meters.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve quality, reliability and efficiency of the gas distribution system. It is also in line with several EU legislative measures promoting smart metering in electricity and gas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Italien: SNAM: EIB-Darlehen von insgesamt 365 Mio Euro für Investitionen von ITALGAS und SNAM RETE GAS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS DISTRIBUZIONE II
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48474524
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130130
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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