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ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 76.000.000 €
Stadtentwicklung : 76.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/07/2014 : 25.500.000 €
7/07/2014 : 50.500.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Flaubert - FR
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Erste EIB-Finanzierung für Ökostadtteile

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/07/2014
20130116
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERTHE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 198 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project consists of a multi-component urban regeneration investment programme on former industrial sites in the centre and West of Rouen, a medium-size city in Normandy (France). This project is co-led by Communauté de l'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austerberthe (CREA) and Ville de Rouen and includes (i) energy-efficient housing and facilities (including new administrative buildings meeting stringent energy efficiency standards) and (ii) pedestrian and cycling infrastructure (bridge, pathways alongside the Seine). The total investment cost is estimated at cEUR 200m.

The Project aims at regenerating two former industrial sites near Rouen's city centre and will allow the development of sustainable communities including amenities, housing, soft transport and other facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment programme is based on comprehensive urban regeneration and development strategies and plans. The question of the project (i) falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC and/or (ii) falling under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU will be further examined during appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
03/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
08/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53080048
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130116
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67612701
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130116
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Strategische Umweltprüfung - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE - Tome VII - Schéma de Cohérence Territoriale
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136131987
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Strategische Umweltprüfung
Projektnummer
20130116
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93163820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130116
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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