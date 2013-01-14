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ACCIONA RDI 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 120.000.000 €
Wasser, Abwasser : 12.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Industrie : 78.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/02/2014 : 12.000.000 €
7/02/2014 : 30.000.000 €
7/02/2014 : 78.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA RDI 2
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA RDI 2
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR für Forschungs- und Entwicklungsprogramm von Acciona

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/02/2014
20130114
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACCIONA RDI 2
ACCIONA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s Research, Development and Innovation (RDI) activities in the areas of renewable energy, water treatment, infrastructures and environmental technologies to be carried out between 2013 and 2016.

The project comprises investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the company’s strategic areas, developing innovative technologies in the fields of: i) construction, ii) renewable energy equipment, iii) water desalination and treatment as well as iv) environmental technologies. The project includes also a wide variety of small sub-projects to support the bigger technology platforms, e.g. nanotechnologies, sustainable re-use of construction materials and application of renewables to civil engineering.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. In the light of this the project is not expected to require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. However, full environmental details will be investigated during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA RDI 2
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA RDI 2
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR für Forschungs- und Entwicklungsprogramm von Acciona

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA RDI 2
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48964194
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130114
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA RDI 2
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79755628
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130114
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA RDI 2
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA RDI 2
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Übersicht
ACCIONA RDI 2
Datenblätter
ACCIONA RDI 2
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR für Forschungs- und Entwicklungsprogramm von Acciona

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR für Forschungs- und Entwicklungsprogramm von Acciona
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA RDI 2
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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