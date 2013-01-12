Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CHEMTEX 2ND GENERATION BIOREFINERY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 65.000.000 €
Industrie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2013 : 65.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 65 Mio EUR an Mossi & Ghisolfi für die Herstellung von Bioethanol der zweiten Generation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2013
20130112
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
CHEMTEX ITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Funding of 2013-2016 research, development and innovation (RDI) investments related to development of second generation biofuels.

The project focuses on RDI investments in the years 2013 to 2016 with the ultimate target to maximise the use of biomass for energetic purposes and further chemical processing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investment in research and development. A number of the proposed RDI projects, if successful, could lead to significant positive environmental benefits. The promoter will be required to comply with the provisions of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and other specific environmental acquis for any modification of existing or the set-up of new research facilities. Full environmental details will be verified during the project’s due diligence.

The promoter is a private company of industrial or commercial character, not directly operating in the utilities sector, and is thus not under the provisions of the EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 65 Mio EUR an Mossi & Ghisolfi für die Herstellung von Bioethanol der zweiten Generation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Datum der Veröffentlichung
28 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49000380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130112
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Andere Links
Übersicht
CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Datenblätter
CHEMTEX 2ND GENERATION BIOREFINERY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 65 Mio EUR an Mossi & Ghisolfi für die Herstellung von Bioethanol der zweiten Generation

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 65 Mio EUR an Mossi & Ghisolfi für die Herstellung von Bioethanol der zweiten Generation
Andere Links
Related public register
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen