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MAURITIUS ETHANOL PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mauritius : 8.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2013 : 8.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAURITIUS ETHANOL PROJECT
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21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MAURITIUS ETHANOL PROJECT - EIA- Concentrated Molasses Fertilizer Blending Plant
Related public register
08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MAURITIUS ETHANOL PROJECT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2013
20130105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAURITIUS ETHANOL PROJECT
OMNICANE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 23 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of an ethanol plant for biofuel purposes with CO2 capture. The key objective of this operation is to add value through the further processing of molasses, itself a by-product of sugar cane processing.

This project forms part of an adaptation strategy to improve the competitiveness of the local sugar industry by ensuring a fully integrated approach to producing sugar and all of its by-products, thereby fostering the country's economic and social development and contributing to sustainable long-term development. The project encompasses the optimal use of natural resources, production of renewable energy as well as carbon dioxide capture, which are fully in line with EU policies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An existing distillation facility is to be re-located from a town-centre location to an established industrial site with an existing biomass CHP facility, with additional investments to capture CO2 generated by the process to replace imported gas. There will be an on-site waste-water treatment plant and the final by-product will be converted into fertiliser in an associated plant. The nature and scale of the investment are such that it is unlikely that an environmental impact assessment (EIA) would have been required if the plant had been located within the EU. The position in respect of national legislation will be confirmed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
14/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAURITIUS ETHANOL PROJECT
21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MAURITIUS ETHANOL PROJECT - EIA- Concentrated Molasses Fertilizer Blending Plant
08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MAURITIUS ETHANOL PROJECT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAURITIUS ETHANOL PROJECT
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56993090
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130105
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mauritius
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MAURITIUS ETHANOL PROJECT - EIA- Concentrated Molasses Fertilizer Blending Plant
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56989415
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130105
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mauritius
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MAURITIUS ETHANOL PROJECT
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57547572
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130105
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mauritius
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAURITIUS ETHANOL PROJECT
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21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MAURITIUS ETHANOL PROJECT - EIA- Concentrated Molasses Fertilizer Blending Plant
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08/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MAURITIUS ETHANOL PROJECT
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MAURITIUS ETHANOL PROJECT
Datenblätter
MAURITIUS ETHANOL PROJECT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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