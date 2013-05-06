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BRANDENBURG FORSCHUNG III

Unterzeichnung(en)

Betrag
385.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 385.000.000 €
Dienstleistungen : 385.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2013 : 385.000.000 €
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28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRANDENBURG FORSCHUNG III
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BRANDENBURG FORSCHUNG III
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Wissenschaftsstandort Brandenburg: EIB stellt ILB 385 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2013
20130096
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRANDENBURG FORSCHUNG III
FEDERAL STATE OF BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of the eligible investments of the Federal State of Brandenburg in the knowledge production and research performed by academic staff and scientists as well as capital investments in research infrastructure and scientific equipment in 2013-2016.

The purpose of the project is to enhance the quality and efficiency of scientific work and augment academic research activities undertaken at three public universities and six Fachhochschulen as well as 19 public research institutes affiliated with the Max-Planck Society, the Wilhelm-Gottfried-Leibniz Foundation, the Helmholtz Association, the Fraunhofer Foundation and the German Research Association during the period 2013-2016. Thus the project will strengthen research infrastructures and capabilities in the convergence region Brandenburg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised for the same purpose and not expecting to materially change current research practices at these institutions. The project would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the potential impacts of some of the capital investments concerned.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation
(Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRANDENBURG FORSCHUNG III
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BRANDENBURG FORSCHUNG III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Wissenschaftsstandort Brandenburg: EIB stellt ILB 385 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRANDENBURG FORSCHUNG III
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47964198
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130096
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BRANDENBURG FORSCHUNG III
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74158539
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130096
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Wissenschaftsstandort Brandenburg: EIB stellt ILB 385 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung bereit

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen