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EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Gesundheit : 3.000.000 €
Energie : 5.000.000 €
Bildung : 5.000.000 €
Müllbeseitigung : 5.200.000 €
Wasser, Abwasser : 7.800.000 €
Verkehr : 8.000.000 €
Telekommunikation : 13.330.000 €
Stadtentwicklung : 14.000.000 €
Industrie : 17.670.000 €
Dienstleistungen : 21.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/09/2013 : 3.000.000 €
9/09/2013 : 5.000.000 €
9/09/2013 : 5.000.000 €
9/09/2013 : 5.200.000 €
9/09/2013 : 7.800.000 €
9/09/2013 : 8.000.000 €
9/09/2013 : 13.330.000 €
9/09/2013 : 14.000.000 €
9/09/2013 : 17.670.000 €
9/09/2013 : 21.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/09/2013
20130069
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 840 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of priority investments within the scope of the 2007-13 Regional Operating Programme of Galicia, a convergence region.

The project aims at financing goals identified in the Regional Strategic Reference Framework, integrated within the 2007-2013 National Strategic Reference Framework, and targets the following objectives: to promote and boost the regional economy, to increase the competitiveness of the productive fabric through knowledge and innovation, to increase social and territorial cohesion of Galicia by improving skill levels, to promote the quality of employment and social inclusion and to strengthen the synergy between growth and sustainable development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Strategic Environmental Assessments (SEAs) are required for the Regional Operational Programme, in compliance with the requirements of the EU SEA Directive 2001/42/EC. Some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47939030
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130069
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Industrie
Wasser, Abwasser
Bildung
Gesundheit
Müllbeseitigung
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78795113
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130069
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Industrie
Wasser, Abwasser
Bildung
Gesundheit
Müllbeseitigung
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
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EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA
Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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