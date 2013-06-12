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DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.601.604,91 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 23.601.604,91 €
Verkehr : 23.601.604,91 €
Unterzeichnungsdatum
13/08/2013 : 23.601.604,91 €
Andere Links
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13/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS - Tucanawa Economic Zone
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS - Road No DK 94
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/08/2013
20130048
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS
DABROWA GORNICZA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 100 million (EUR 23 million)
PLN 399 million (EUR 92 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the partial financing of municipal roads in the city of Dabrowa Gornicza in Poland in a convergence region.

This project will help bring the necessary upgrades to the municipality road network namely: the east-west connection around Dabrowa Gornicza, from the border with Sosnowiec to the border with Slawków, which constitutes the section of National Road 94 / E-40; the access road to a new economic zone being developed; and city roads. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions. It is also expected to benefit from Cohesion Fund financing (Infrastructure & Environment Funds). The consistency of the project with the lending policy to the transport sector (Decision CA/452/11) depends on its economic profitability and will be confirmed during the appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project contains some components that fall under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU and a full Environmental Impact Assessment (EIA) procedure was undertaken. The project does not appear to be close to any Natura 2000 sites. Positive environmental decisions have been issued for the project with conditions. In addition, a Strategic Environmental Assessment was undertaken in compliance with Directive 2001/42/EC. This is to be further appraised.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
13/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS - Tucanawa Economic Zone
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS - Road No DK 94
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48565855
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS - Tucanawa Economic Zone
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS - Road No DK 94
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53223521
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76141699
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS
Datenblätter
DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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