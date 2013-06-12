DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS

Übersicht
The project consists of the partial financing of municipal roads in the city of Dabrowa Gornicza in Poland in a convergence region.
This project will help bring the necessary upgrades to the municipality road network namely: the east-west connection around Dabrowa Gornicza, from the border with Sosnowiec to the border with Slawków, which constitutes the section of National Road 94 / E-40; the access road to a new economic zone being developed; and city roads. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions. It is also expected to benefit from Cohesion Fund financing (Infrastructure & Environment Funds). The consistency of the project with the lending policy to the transport sector (Decision CA/452/11) depends on its economic profitability and will be confirmed during the appraisal.
The project contains some components that fall under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU and a full Environmental Impact Assessment (EIA) procedure was undertaken. The project does not appear to be close to any Natura 2000 sites. Positive environmental decisions have been issued for the project with conditions. In addition, a Strategic Environmental Assessment was undertaken in compliance with Directive 2001/42/EC. This is to be further appraised.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.