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SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 2.000.000 €
Slowakei : 7.000.000 €
Deutschland : 91.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/08/2013 : 2.000.000 €
19/08/2013 : 7.000.000 €
19/08/2013 : 91.000.000 €
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Related public register
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/08/2013
20130042
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
SOFTWARE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 210 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the research, development and innovation (RDI) activities of Software AG in relation to different products supporting the IT infrastructure of companies such as databases, programming languages as well as tools for software integration services and business process optimisation. The project will be carried out during 2013 to 2015, mainly in Germany.

The key focus will be to provide new functionalities related to social / mobile / cloud computing aspects and the management of big data volumes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless the environmental details including environmental objectives of the RDI program and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48107269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130042
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Slowakei
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67662339
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130042
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Slowakei
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
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Datenblätter
SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen