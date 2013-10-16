A2A AMBIENTE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investment programme in waste collection and treatment activities and in hydro-energy production plants.
The proposed project consists of two parts: 1) A waste sector part, which comprises an investment programme aiming at extending and upgrading the waste management systems and facilities; and 2) a hydropower sector part, which concerns the refurbishment and repowering of a number of hydro plants owned and operated by the promoter in the regions of Lombardy and Calabria.
The waste sector component of the project is expected to have a positive net environment and social impact. It will contribute to compliance with the Waste Framework Directive 2008/98/EC and the Landfill Directive 99/31/EC. The hydro projects are expected to have limited negative environmental impacts, but will result in positive environmental impacts from increased production from renewable energy sources. Possible impact on Natura 2000 or other environmentally sensitive areas will be verified during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered, in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/18/EC - 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.