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A2A AMBIENTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
115.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 115.000.000 €
Energie : 28.750.000 €
Müllbeseitigung : 86.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/03/2014 : 28.750.000 €
13/03/2014 : 86.250.000 €
Andere Links
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A AMBIENTE
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A AMBIENTE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von A2A mit 115 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/03/2014
20130011
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A2A AMBIENTE
A2A SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 115 million
EUR 230 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme in waste collection and treatment activities and in hydro-energy production plants.

The proposed project consists of two parts: 1) A waste sector part, which comprises an investment programme aiming at extending and upgrading the waste management systems and facilities; and 2) a hydropower sector part, which concerns the refurbishment and repowering of a number of hydro plants owned and operated by the promoter in the regions of Lombardy and Calabria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The waste sector component of the project is expected to have a positive net environment and social impact. It will contribute to compliance with the Waste Framework Directive 2008/98/EC and the Landfill Directive 99/31/EC. The hydro projects are expected to have limited negative environmental impacts, but will result in positive environmental impacts from increased production from renewable energy sources. Possible impact on Natura 2000 or other environmentally sensitive areas will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered, in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/18/EC - 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A AMBIENTE
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A AMBIENTE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von A2A mit 115 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A AMBIENTE
Datum der Veröffentlichung
12 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49957624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130011
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - A2A AMBIENTE
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135440042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130011
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A AMBIENTE
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A AMBIENTE
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Übersicht
A2A AMBIENTE
Datenblätter
A2A AMBIENTE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von A2A mit 115 Mio EUR

Aktuelles und Storys

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Italien: EIB unterstützt Investitionsprogramm von A2A mit 115 Mio EUR
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12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A AMBIENTE
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen