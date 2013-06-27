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ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/09/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/09/2013
20130010
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROAD SAFETY AND ENVIRONMENT
One of the largest toll road operators in Europe.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 777 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of several small and mid-sized investment schemes, including installation of safety barriers, noise barriers and tunnel improvements to enhance the safety and environmental performances of a number of motorway sections in Italy on a motorway network managed under concession and representing a total length of some 2854km.

Safety enhancement and noise reduction measures are expected to lead to significant societal benefits. In addition, the investments included in the project are in line with the increased safety and environmental standards associated with European policies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

During appraisal the Bank will verify the compliance of the investments composing the project with the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.

The project's compliance with the applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC) will be checked during appraisal, with respect, in particular, to the publication of the tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. Details of the procurement strategies will be reviewed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48820439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130010
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE
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Übersicht
ROAD SAFETY AND ENVIRONMENT
Datenblätter
ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen